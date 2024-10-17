Борцы Подмосковья взяли 16 медалей на первенстве и чемпионате мира по грэпплингу

​Подмосковные спортсмены завоевали шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград на первенстве и чемпионате мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате мира среди мужчин весовой категории до 58 кг в разделе «грэпплинг» второе место занял Илья Абраменко из Наро-Фоминского городского округа. Также он принял участие в мировом первенстве среди спортсменов до 20 лет в разделе «грэпплинг-ги», где сумел подняться на третью ступень пьедестала.

​На первенстве мира U-17 две золотые медали в весе до 85 кг удалось выиграть Георгию Гутюму из городского округа Мытищи. В этой же возрастной категории в разделе «грэпплинг» среди девушек до 60 кг не было равных Алисе Голубь, представляющей городской округ Жуковский. Также в весовой категории до 52 кг Дарья Хаметова из Наро-Фоминского городского округа заняла первое место в дисциплине «грэпплинг» и второе место в разделе «грэпплинг-ги». Еще одну серебряную награду для Подмосковья в весе до 49 кг завоевала подольчанка Вероника Марущак в разделе «грэпплинг-ги», а Андрей Лященко из Домодедова добавил в послужной список «бронзу» раздела «грэпплинг» в категории до 58 кг.

​Среди спортсменов до 20 лет две золотые медали первенства мира завоевала Радомира Останина из Наро-Фоминского городского округа. В обоих разделах турнира ей не нашлось равных в весовой категории до 53 кг. Также призерами соревнований в данной возрастной группе стали Никита Бабаев из городского округа Домодедово (раздел «грэпплинг», вес до 92 кг) и Халим Базихов из городского округа Подольск (раздел «грэпплинг-ги», вес до 130 кг).

​И среди борцов до 15 лет серебряным призером первенства мира удалось стать Исламу Гурбанову из Домодедова. Он выступал в разделе «грэпплинг» в весовой категории до 42 кг. Кроме того, в этой же дисциплине на счету еще одного спортсмена из Домодедова — Гагика Джуликяна, бронзовая награда в весе до 38 кг. А в категории до 66 кг тройку призеров замкнул Андрей Желудевич из Наро-Фоминского городского округа.

​Первенство и чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги прошли в Казахстане в городе Астана с 7 по 14 октября. В соревнованиях приняли участие свыше 1800 спортсменов из 27 стран.

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