Борцы Подмосковья стали победителями международного турнира

Подмосковные борцы завоевали три золотые медали в разных весовых категориях в рамках международных соревнований по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 67 кг не было равных Муслиму Исаеву (Воскресенск). В финале он одержал победу над соперником из Кемеровской области. Бронзовыми призерами стали борцы из ЯНАО и Самарской области.

Турпал-Али Исаев (Воскресенск) завоевал «золото» в весовой категории до 72 кг. Серебряным призером стал спортсмен из Свердловской области. Третье место поделили представители Красноярского и Краснодарского краев.

Равдан Джуджинов (Химки) стал сильнейшим в весовой категории до 77 кг. Его соперником в финале был борец из Алтайского края, который стал серебряным призером. «Бронза» у представителей Тюменской области и Белоруссии.

Все спортсмены являются воспитанниками подмосковной СШОР по единоборствам.

Международные соревнования по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа прошли 15 и 16 ноября в Тарко-Сале (ЯНАО).

В турнире участвовали более 120 спортсменов из 24 регионов России, а также Беларуси, Азербайджана и Армении. Они боролись за награды в десяти весовых категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.