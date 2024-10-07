Борцы Люберец взяли 4 медали на межрегиональном турнире

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали четыре медали на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В минувшую субботу, 5 октября, во дворце спорта «Олимп» состоялся межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

«Спортсмены нашей школы Олимпийского резерва показали достойные результаты. В своих возрастных категориях первое место заняли Рамиль Тагиев и Даниил Давтян. Бронзовые медали завоевали Эламан Максытов и Марк Дадинский», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что тренируются спортсмены у Станислава Есина и Григория Маленко.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с отличным результатом. Желаю новых побед», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.