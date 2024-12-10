Борцы-классики Подмосковья стали триумфаторами международного турнира в Египте

Представители Подмосковья в составе сборной России удостоились двух золотых наград на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa в столице Египта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 77 килограммов не было равных Адлету Тюлюбаеву, выступающему за Подмосковье. В заключительной схватке он одолел соперника из Египта Мохамеда Абделькадера Ехиа. Также в весе до 55 килограммов победу отпраздновал еще один представитель Московской области Алибек Амиров, который в финале взял верх над соотечественником, спортсменом из сборной России Юрием Тапаа из Республики Алтай.

​Международные рейтинговые соревнования по греко-римской борьбе состоялись в столице Египта городе Каире с 5 по 9 декабря.​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.