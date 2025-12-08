Борцы из Наро-Фоминского округа завоевали шесть медалей на финале Юношеской лиги

Сборная Наро-Фоминского городского округа выиграла шесть медалей на финальном турнире Юношеской борцовской лиги, который прошел 6 декабря в КСК «Нара», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал Юношеской борцовской лиги (JWL) состоялся 6 декабря в КСК «Нара» и собрал 273 сильнейших юных спортсмена из разных регионов России. Турнир стал одним из самых представительных соревнований года.

Команда Наро-Фоминского округа успешно выступила, завоевав одну золотую и одну серебряную медаль в финальных схватках. На рейтинговом этапе спортсмены округа также показали высокий уровень подготовки, пополнив копилку тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Такой результат стал итогом упорных тренировок и работы тренеров. В администрации округа отметили, что выступление спортсменов на всероссийском уровне подтверждает силу местной борцовской школы.

