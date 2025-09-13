Большой праздник спорта прошел в Крылатском в День города Москвы

В День города Москвы на территории парка «Крылатские холмы» состоялся масштабный спортивный праздник. Олимпийская велотрасса стала главной площадкой, где прошли такие значимые события, как CyclingRace «Москва», «Кросс Нации» и Осенний велофестиваль.

В рамках велогонки в Крылатском Градостроительный комплекс Москвы совместно с «Крылатскими холмами» учредили специальную номинацию — «Лучшее время Олимпийского кольца» для каждого кластера. Самые быстрые и упорные участники соревнований были награждены уникальными кубками в форме крыла. Этот символ олицетворяет движение, скорость, стремление к новым вершинам и ту свободу, которую дарит спорт.

Победители велогонки:

Дарья Фомина (Кластер F);

Мерзликин Дмитрий (Кластер С);

Хайруллин Эмиль (Кластер B);

Бортник Иван (Кластер A).

Благодаря масштабной реконструкции соревнования вновь вернулись на велокольцо. Обновленная трасса, проложенная по живописному холмистому ландшафту, получила профессиональное асфальтовое покрытие и стала достойным испытанием для всех любителей велогонок.