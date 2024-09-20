Большой фестиваль женского футбола состоится в Раменском 20 октября

Федеральный социальный проект «Футбольные мамы» проведет большой фестиваль в Раменском округе 20 октября. Он развернется на стадионе «Ильинский авангард» в рамках социального проекта «100 турниров — 100 городов», посвященного году семьи в России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект стремится продвигать семейные ценности и объединить матерей через спорт. В данном случае это футбол.

«Движение «Футбольные мамы» едет к нам. Куратор Московского движения Ольга Соломатина проводит потрясающие турниры. Мы будем играть с другими командами. Это будет большой футбольный праздник», — рассказала тренер и куратор проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.

Подобные футбольные турниры пройдут в более чем 70 российских регионах и некоторых странах СНГ с марта по ноябрь. Участвуют в них «Футбольные мамы». Это обычные мамы, которые учатся играть в футбол, тренируются и общаются.

«Футбольные мамы — это активные и харизматичные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться. У многих из них дети тоже играют в футбол, и они активно их поддерживают: водят на тренировки, болеют на матчах», — объяснила Бовт.

На праздник футбола можно прийти и зрителям. Помимо матчей, организаторы готовят культурно-развлекательную программу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.