Большинство любителей горных лыж и сноуборда едут на склон в разгар сезона

Больше половины (51%) любителей горных лыж и сноуборда выбирают для поездки разгар сезона — вторую половину декабря и январь, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Путешествия».

В опросе приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних россиян. Более 20% граждан владеют навыками катания на горных лыжах или сноуборде. Среди мужчин этот процент выше (26%), чем среди женщин (17%). Наиболее активны в этом виде спорта молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%), в то время как среди граждан старше 55 лет лишь 8% занимаются им. Еще 8% респондентов планируют освоить катание в текущем сезоне.

Согласно исследованию, 24% респондентов едут на склон в ноябре — первой половине декабря (начало сезона), а 13% опрошенных предпочитают февраль. При этом 12% россиян не строят планов заранее и отправляются на склон спонтанно.

Большинство любителей горнолыжных курортов предпочитают приезжать с семьей (40%). Особенно это актуально для возрастной группы 45-54 лет (53%). Также значительная часть отдыхающих отправляется на склоны с друзьями (27%) или со своими вторыми половинками (21%). Всего 9% респондентов предпочитают кататься в одиночку, причем мужчины делают это чаще (12%), чем женщины (5%).

