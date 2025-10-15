«Большие надежды»: в «Реал Сосьедад» рассказали о тренировках Захаряна

«У Захаряна все нормально, он тренируется в общей группе. Международная пауза помогла команде исправить ошибки и поддерживать хороший соревновательный ритм. Это пошло на пользу всем, что обошлись без травм», — сказал Мундуате.

По его словам, Захаряну, как и другим игрокам команды, необходимо непрерывно работать над улучшением своих навыков.

В сезоне 2025/2026 Захарян принял участие в двух играх во всех соревнованиях, но не отметился результативными действиями. 19 октября «Реал Сосьедад» проведет гостевой матч против «Сельты» в рамках 9-го тура испанской Примеры. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

