Болельщик дважды швырнул в баскетболисток США резиновый фаллоимитатор

Американской полиции пришлось задержать одного из баскетбольных болельщиков, который два матча подряд швырял в девушек-спортсменок резиновые фаллоимитаторы. Первый инцидент произошел 30 июля во время игры Valkyries и Sky, а второй — 2 августа, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что болельщик бросил салатовую секс-игрушку в одну из баскетболисток прямо во время игры. Резиновый фаллоимитатор пролетел через все игровое поле. После этого в матче сделали паузу, дружно посмеялись над ситуацией, убрали с поля посторонний предмет и продолжили игру.

Однако 2 августа этот же мужчина повторил атаку, бросив второй фаллоимитатор в девушек. В этот раз спортсменки задействовали полицию, которая вывела злоумышленника со стадиона.

Женская баскетбольная ассоциация (WNBA) сообщила о недопустимости подобного поведения, а баскетболистка команды Sky Элизабет Уильямс призвала болельщика «повзрослеть». Мужчине, который атаковал спортсменок, минимум год нельзя будет посещать стадионы.