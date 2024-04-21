Более тысячи человек вышли на старт традиционного Гагаринского забега

Один из старейших легкоатлетических стартов Подмосковья — «Гагаринский забег» — состоялся 21 апреля в Звездном городке. В этом году мероприятие было приурочено к 90-летию великого космонавта Юрия Гагарина и открыло беговой сезон в регионе. На старт вышли более 1000 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любителей бега приветствовали член первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой СССР Борис Волынов, космонавт, Герой России Сергей Залётин, заместитель министра спорта Московской области Алексей Кокурин, директор АНО «Гонка Героев» Денис Анников и глава городского округа Звездный городок Московской области Евгений Баришевский.

«Мы находимся в месте, где началось покорение космоса. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь. В 1960 году нас было четверо. Юрий Гагарин, Герман Титов, Валерий Быковский и я. Поэтому примите от первого отряда космонавтов поздравления с этим замечательным праздником, доброго здоровья, успехов и удачи!» –сказал Борис Волынов.

Участниками соревнований на ряду с жителями Московской области и соседних регионов стали 10 спортсменов, которые прибыли в Подмосковье из Донецкой Народной Республики. Кроме того, в этом году в «Гагаринском забеге» отмечен самый широкий диапазон возрастов бегунов. Самому младшему спортсмену — 6 лет, а самому старшему — 91 год.

Маршрут, подготовленный для любителей бега в новом сезоне, пролегал в центральной части Звёздного городка. У участников забега была уникальная возможность ознакомиться с достопримечательностями города с неповторимой космической атмосферой. Трасса представляла собой пятикилометровую окружность.

На выбор любителям бега были предложены 5 дистанций: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Каждый атлет получал стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.

Помимо соревнований для зрителей, болельщиков и атлетов была подготовлена праздничная фан-зона с разными тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, гости города смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов, где познакомились с историей покорения космоса со времен первого полета Юрия Гагарина и вплоть до наших дней.

Результаты забега будут опубликованы по ссылке.

«Гагаринский забег» — это уникальный старт с более чем полувековой историей. В 2024 году мероприятие прошло в Московской области в 54-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.