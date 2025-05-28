Более чем на 40 площадках проекта «Лето в Москве» пройдет шахматный турнир

Масштабный турнир «Герои шахматной доски: Москва» пройдет с 1 июня по 6 сентября. Его проведут в три этапа более чем на 40 площадках проекта «Лето в Москве», сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«Турнир организуют под эгидой проекта „Лето в Москве“. Присоединиться может каждый — и любитель, и профессионал», — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участники будут встречаться каждое воскресенье. Отборочные этапы и полуфиналы пройдут более чем на 40 площадках по всему мегаполису: на Гоголевском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном бульварах, в Парке Горького и т. д.

Запись на каждую неделю будет открываться заранее на специальной странице в туристическом сервисе Russpass. В финал попадут 40 человек. Победители станут известны 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника. Все участники получат грамоты и памятные призы.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский поучаствовал в церемонии открытия шахматного клуба на Гоголевском бульваре и рассказал о том, как популярна эта игра.

«По сути, Москва, как в золотые 60-е годы, стала шахматной столицей мира, где сотни и тысячи людей играют в шахматы на улицах», — сказал Мединский.

Турнир проведут при поддержке РВИО, Федерации шахмат России, «МТС экосистема» и столичного департамента торговли и услуг.

Проект «Лето в Москве» объединит активности и уличные фестивали более чем на 400 площадках. Гостей ждут иммерсивные постановки, театрализованные представления, мастер-классы, а также масштабный маркет локальных товаров «Сделано в Москве».