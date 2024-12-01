Более 900 дзюдоистов поучаствовали в турнире по «Локодзюдо» в Подольске

В Подольск на Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Московской области» детской лиги «Локодзюдо» приехали более 900 спортсменов. Кубок Московской области проходит уже четвертый раз, в нем принимают участие спортсмены из 35 регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Ранее отборочные поединки прошли в Астрахани, Уфе, Калининграде, Челябинске и других городах страны. В течение двух дней 30 ноября и 1 декабря ребята показали свои навыки на татами.

В этом году Федерация дзюдо России выбрала площадкой проведения универсально-спортивный центр «Юность». В торжественной церемонии открытия в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск принял участие чемпион Европы и России по дзюдо, председатель детской лиги по «Локодзюзо» Алим Гаданов.

«В нашем округе более 850 юношей и девушек занимаются дзюдо. Многие из них становятся победителями и призерами всероссийских, региональных и межрегиональных соревнований. Этот вид спорта не только развивает физическую силу и выносливость, но и воспитывает характер, укрепляет силу духа. Желаю всем спортсменам крепкого здоровья, легких падений и ярких побед!» — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Уже несколько лет этот турнир собирает сильнейших участников детской лиги, в том числе из Центрального Федерального округа. Это предпоследние соревнования сезона, которые дадут шанс набрать необходимые очки для участия в суперфинале.

Кроме основных трëх призовых мест в категориях судейская комиссия наградила спортсменов в дополнительных номинациях: «За лучшую технику», «За волю к победе», вручили «Приз зрительских симпатий».

Локодзюдо это детская игра для мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 14 лет, которая проводится по официальным правилам дзюдо. По результатам турниров участникам и командам начисляются рейтинговые очки, которые определяют победителей сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.