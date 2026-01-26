Более 80 спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Кашире 25 января

В Кашире 25 января прошли открытые соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2026», в которых участвовали более 80 спортсменов из разных городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования «Каширская лыжня – 2026» состоялись на специально подготовленной трассе, организованной МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. На старт вышли спортсмены из Каширы, а также из Ступина, Зарайска, Озер, Серебряных Прудов, Коломны, Люберец и Тотьмы.

Участники выбирали дистанции по силам — 500 метров, 2, 3 или 5 километров. Для поддержки спортсменов и зрителей в холодную погоду всем предлагали горячий чай.

Четверо представителей Каширы стали призерами: Вадим Мякишев занял первое место, Виталий Антонов — второе, Денис Пыжов и Дарья Васина — третьи места. Победителей наградили медалями, грамотами и призами.

Организаторами выступили МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» и МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира. Мероприятие стало заметным событием спортивного сезона и объединило любителей лыжных гонок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.