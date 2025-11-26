Более 80 школьников поучаствовали в первенстве по спортивному туризму в Щелкове

Муниципальное первенство городского округа Щелково по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Искусственный рельеф» состоялось в городском округе 23 ноября. Мероприятие прошло на базе МАУДО центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Поддержку в проведении первенства оказал комитет по образованию и комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках мероприятия 85 учащихся общеобразовательных организаций городского округа Щелково в возрасте от 8 до 13 лет соревновались на дистанции 1 класса сложности.

Дистанции в закрытых помещениях требуют от юных спортсменов серьезной физической, силовой и волевой подготовки. Эти качества с успехом продемонстрировали мальчики и девочки из МАОУСОШ № 12 имени В. П. Чкалова, МБОУСОШ № 13 имени В. А. Джанибекова, МБОУСОШ № 24 имени С. А. Красовского и МАУДО центра «Романтик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.