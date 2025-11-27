сегодня в 14:39

Более 600 студентов Подмосковья поучаствовали в соревнованиях «УниверЛига Регионов»

В Московской области завершились соревнования студентов вузов и сузов в рамках проекта «УниверЛига Регионов». В них приняли участие более 600 человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 20 по 26 ноября 2025 года студенты подмосковных образовательных учреждений состязались в шести видах спорта: легкой атлетике, баскетболе 3×3, волейболе, шахматах, мини-футболе 7×7 и испытаниях комплекса ГТО.

Соревнования проходили в пяти муниципалитетах Московской области: Домодедово, Жуковском, Лыткарино, Подольске и Королеве.

В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие команды: «Авиационный техникум имени В. А. Казакова» (Жуковский), «Гжельский государственный университет» (Раменское), «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово) и «Раменский дорожно-строительный техникум» (Раменское).

В баскетбольных баталиях участвовали девять мужских команд: «Авиационный техникум имени В. А. Казакова» (Жуковский), ПК «Энергия» (Балашиха), «Гжельский государственный университет» (Раменское), «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» (Ступино), «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово), «МГАФК» (Люберцы, Малаховка), Ногинский филиал Государственного университета просвещения (Ногинск), «Ногинский колледж» (Ногинск) и «Раменский дорожно-строительный техникум» (Раменское).

Также в соревнованиях приняли участие четыре женские команды: «Ногинский колледж» (Ногинск), Ногинский филиал Государственного университета просвещения (Ногинск), «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово) и «МГАФК» (Люберцы, Малаховка).

В рамках соревнований по волейболу на площадку вышли восемь мужских команд: «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово), «МГАФК» (Люберцы, Малаховка), ПК «Энергия» (Балашиха), «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» (Ступино), «Серпуховский колледж» (Серпухов), «Ногинский колледж» (Ногинск), «Подольский колледж» (Подольск) и «Можайский техникум» (Можайск).

Женские команды на турнир представили: «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово), «МГАФК» (Люберцы, Малаховка), «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» (Ступино) и «Ногинский колледж» (Ногинск).

За шахматные доски в рамках соревнований сели представители команд: «Авиационный техникум имени В. А. Казакова» (Жуковский), «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово), ПК «Энергия» (Балашиха), «Серпуховский колледж» (Серпухов) и «Королевский филиал Международного юридического института» (Королев).

В турнире по мини-футболу 7×7 приняли участие 11 команд: «Профессиональный колледж Московия» (Домодедово), ПК «Энергия» (Старая Купавна), «МГАФК» (Люберцы, Малаховка), «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова» (Ступино), «Ногинский колледж» (Ногинск), «Серпуховский колледж» (Серпухов), «Сергиево-Посадский колледж» (Сергиев-Посад), «Павлово-Посадский техникум» (Павловский Посад), «Можайский техникум» (Можайск), «Воскресенский колледж» (Воскресенск) и «Колледж »Подмосковье» (Солнечногорск).

Проект «УниверЛига Регионов» реализуется в рамках межотраслевой программой развития студенческого спорта на период до 2030 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.