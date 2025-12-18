Более 55 спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по фехтованию

В состав сборной Московской области для участия в Кубке России по фехтованию вошли 58 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе подмосковной команды 21 спортсмен выступит в дисциплине «рапира», 25 атлетов будут состязаться в дисциплине «шпага» и еще 12 представителей региона будут бороться за награды в дисциплине «сабля». На соревнованиях будут разыграны 12 комплектов медалей.

Кубок России является одним из важнейших событий для российских фехтовальщиков и по традиции собирает сильнейший состав участников. На дорожки в легкоатлетическом манеже Смоленского государственного университета спорта выйдут лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также молодые спортсмены, для которых этот турнир возможность заявить о себе.

Кубок России по фехтованию проходит с 18 по 26 декабря 2025 года в Смоленске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.