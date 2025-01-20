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Более 500 участников собрал межрегиональный турнир по каратэ в Щелкове

В субботу в УСК «Подмосковье» состоялось открытое Новогоднее Первенство Детско-юношеской федерации каратэ городского округа Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир собрал 570 спортсменов из пяти регионов: Москвы, Владимирской, Московской, Тульской и Ярославской областей. По доброй традиции все участники, выходившие на татами, получили новогодние подарки.

По итогам турнира в копилке щелковских спортсменов оказалось 19 медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.