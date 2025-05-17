Более 500 спортсменов участвуют в уникальном фестивале дзюдо в Сергиевом Посаде

В фестивале принимают участие 500 спортсменов со всех регионов РФ. Соревнования продлятся до 18 мая. В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Также перед участниками выступил участник Великой Отечественной войны Евгений Яковлевич Качаун, который принимал участие в «Венгерских событиях».

В течение трех дней фестиваля пройдут командные и индивидуальные соревнования по дзюдо, включая совместные турниры детей и родителей. Участники смогут сдать экзамены на ученические степени. Кроме того, будут мастер-классы, выставка оружия времен Великой Отечественной войны и уроки безопасного падения и др.

«Сегодняшнее мероприятие — яркий пример того, как спорт становится настоящей точкой притяжения для молодежи, для семей, для целых городов. „Единая Россия“ поддерживает развитие массового и профессионального спорта, особенно в таких видах, как дзюдо, самбо и спортивная борьба», — сказала Полякова.

Депутат Госдумы добавила, что в ходе торжественного открытия фестиваля вручила тренерам благодарственные письма Мособлдумы за активную работу по развитию детского и юношеского спорта, а также большой вклад в развитие социально значимых проектов семейного и школьного спорта и в реализации задач партпроекта «Выбор сильных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — отметил Воробьев.