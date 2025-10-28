Более 500 спортсменов приняли участие в турнире по каратэ киокусинкай в Щелкове

В минувшее воскресенье на центральной арене манежа универсального спортивного комплекса «Подмосковье» состоялся турнир на кубок городского округа Щелково по каратэ киокусинкай. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 500 участников из Московской области и других регионов — от самых юных до юниоров, от начинающих до опытных бойцов, — соревновались в мастерстве проведения кумитэ (поединки), ката и ката-групп (демонстрация техники по заданной программе).

Событие состоялось при поддержке администрации УСК «Подмосковье», спорткомитета городского округа Щелково, Ассоциации киокусинкай Московской области и федерации киокусинкай городского округа Щелково. Главным судьей соревнований, по традиции, выступил председатель ассоциации киокусинкай Московской области Александр Геннадьевич Илясов.

«Хотелось бы отметить, как органично развивается киокусинкай в Щелковском округе: местные клубы растят сильных и дисциплинированных ребят, тренерские штабы системно работают с подрастающим поколением, а родители и волонтеры создают ту самую поддерживающую атмосферу, которая так важна для развития спорта. Такие соревнования не только выявляют сильнейших, но и воспитывают характер, упорство и командный дух у подрастающего поколения», — поделился директор УСК Кирилл Строков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.