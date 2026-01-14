Более 500 спортивных мероприятий провели в Подмосковье в новогодние праздники

В Подмосковье в период новогодних и рождественских праздников прошло более 500 спортивных мероприятий, которые посетили свыше 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В новогодние и рождественские праздники во всех муниципалитетах Подмосковья прошли более 500 спортивных мероприятий в рамках «Декады спорта и здоровья». Программа включала лыжные гонки, массовые забеги, хоккейные матчи и сап-фестивали, рассчитанные на участников всех возрастов и уровней подготовки.

Старт «Декаде спорта и здоровья» дала Манжосовская лыжная гонка, которая 31 декабря в Одинцовском парке собрала более 3000 человек. Уже 1 января в Балашихе состоялся забег «5 верст», а в ряде городов прошли традиционные «Забеги обещаний» на дистанцию 2026 метров. 2 января в Ступине прошел костюмированный забег «На спорте после оливье», а 6 января в Ленинском округе — зимний сап-фестиваль.

В парках региона провели 72 спортивных мероприятия, которые посетили более 21 тысячи человек. В рамках проекта «Красная Машина Двор – связь поколений» с 3 по 11 января в Балашихе, Пушкино и Лобне прошли хоккейные тренировки для детей под руководством профессиональных тренеров и блогеров. Проект продлится до середины марта и будет реализовываться на открытых катках.

В зимний сезон для жителей Подмосковья оборудованы 165 лыжных трасс протяженностью 722 километра, 794 площадки для хоккея и катания на коньках, из которых 52 — с искусственным льдом. В этом году проходит V сезон проекта «Выходи во двор», где легенды хоккея выходят на лед вместе с жителями. Серия матчей стартовала в декабре 2025 года и продлится до марта 2026 года.

Информация о спортивных событиях размещена на сайте «Спорт Подмосковья», а запись на катки с искусственным льдом доступна через портал «Добродел». Все мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.