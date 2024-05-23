Более 50 спортсменов поучаствовали в чемпионате Подмосковья по метанию ножа

В Одинцовском округе завершились чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 7 городских округов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турниров в общем медальном зачете среди городских округов Подмосковья первое место заняли представители Подольска, на второй строчке спортсмены из округа Пушкинский и замкнули призовую тройку Люберцы.

На дистанции 3 м среди женщин чемпионом Московской области стала Галина Гуслякова из Люберец, серебряная медаль в активе Ольги Кучер из Подольска и замкнула призовую тройку Яна Евланова из Домодедова.

На дистанции 5 м среди мужчин золотая медаль в активе Евгения Журавлева (Орехово-Зуево), «серебро» у Сергея Куроедова, «бронза» у Андрея Колкина (оба спортсмена из Люберец).

В этой же дисциплине, но среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Галина Гуслякова. Это вторая победа на этих соревнованиях для спортсменки из Люберец. На второй строчке расположилась Варвара Тимофеева (Пушкино) и замкнула призовую тройку Анна Резниченко (Пушкино).

На дистанции 7 м среди мужчин титул чемпиона Московской области выиграл Сергей Куроедов, серебряная медаль у Дениса Колкина (Люберцы), бронзовая награда у Андрея Камышева (Пушкино). Среди женщин победила Ольга Кучер, на второй строчке расположилась Анна Резниченко и замкнула призовую тройку Яна Евланова.

Второй титул чемпиона Московской области Сергей Куроедов завоевал в соревнованиях среди мужчин на дистанции 9 м. Серебряная медаль в активе Андрея Камышева, «бронза» у Андрея Кулибабы (Подольск).

Среди мальчиков и девочек 12-13 лет на дистанции 3 м золотая медаль в активе Андрея Булышкина (Подольск), «серебро» у Акима Благова (Орехово-Зуево) и «бронза» у Григория Железанова (Руза).

В соревнованиях среди юношей 14-15 лет первое место в активе Руслана Багаутдинова (Орехово-Зуево), на второй строчке расположился Савелий Степанов (Люберцы) и замкнул призовую тройку Матвей Евланов (Домодедово). В этой же возрастной категории, но среди девушек золотую медаль завоевала Виолетта Погонько (Домодедово), серебряная награда у Дарьи Саниной (Пушкино) и «бронза» в активе Снежаны Орловой (Домодедово).

Сильнейшей в соревнованиях девушек 16-17 лет стала Александра Колесникова из округа Пушкинский, на второй и третьей строчках расположились представительницы Подольска Анна Жоржикова и Дарья Кучер соответственно.

На дистанции 5 м среди юношей 14-15 лет лучшим стал Савелий Степанов, «серебро» у Матвея Евланова и «бронза» у Вадима Потапова из округа Пушкинский.

В этой же дисциплине, но среди девушек 14-15 лет золотая медаль в активе Снежаны Орловой, на второй строчке расположилась Виолетта Погонько и замкнула призовую тройку Дарья Санина.

На дистанции 5 метров среди юношей 16-17 лет победителем стал Захар Бевзенко из Подольска, серебряная награда у Александра Пилина из г. Орехово-Зуево и бронзовая медаль у еще одного подольчанина Богдана Кононова.

На соревнованиях среди девушек 16-17 лет на дистанции 5 м золотую медаль завоевала Александра Колесникова, «серебро» у Анны Жоржиковой, «бронза» у Дарьи Кучер.

На дистанции 7 м среди юношей 16-17 лет победил Захар Бевзенко, на второй строчке расположился Богдан Кононов и замкнул призовую тройку Александр Пилин.

Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа прошли 15 и 16 мая в Одинцовском округе в парк-отеле «Покровское».

Соревнования были проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.