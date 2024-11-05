Более 50 спортсменов Дмитрова приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою

На территории Дмитровского городского округа на стадионе «Торпедо» в МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» состоялись соревнования по рукопашному бою, посвященные Герою РФ Курганову А. С. В соревновании приняли участие около 50 спортсменов со всего муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

МБУ «ЦРФСиО» на соревновании представляли воспитанники секции рукопашного боя.

По результатам соревнования участники заняли следующие места:

1 место — Удалов Абрам, Перепелкин Павел, Репетуха Матвей, Узун Дмитрий, Несмеянов Матвей, Зимарев Сергей, Корзанов Семен, Логоватовский Степан, Климов Алексей, Попков Михаил, Пихота Лев, Баграмян Артём, Усманалиев Живахир, Цветков Демьян, Малахов Егор.

2 место — Грохольский Егор, Пирогов Ярослав, Корзаков Кирилл, Мисурев Ярослав, Саъдиев Ибрахим, Сугробов Александр, Роговик Семен, Лесюк Алексей, Пихота Павел, Исаев Александр, Жарова Вероника, Зюзин Амир, Парфенов Кирилл, Климов Ярослав, Демченко Дмитрий.

3 место — Белоусов Артем, Конев Тимофей, Репетуха Егор, Азизов Юсуф, Аветис Восканян, Голованов Богдан, Бабий Глеб.

«Наши спортсмены всегда на пьедестале победителей! Спортсмены из Дмитрова регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня, и всегда возвращаются с наградами», — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.