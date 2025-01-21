Более 50 фотографий хоккейного движения в Ленинском округе показали на выставке

В Ленинском округе состоялось торжественное открытие фотовыставки «Видновский хоккей. От «Труда» до «Металлурга» в сквере «Юность». В ней представлены свыше 50 фотографий ярких моментов хоккейных матчей любительской команды «Металлург», ведущих игроков, победителей турниров и награждения, а также фотографии тех, кто стоял у истоков хоккейного движения в городе Видное, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Развитие хоккея с шайбой в городе Видное возникло в конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия. По инициативе больших энтузиастов спорта была сформирована первая взрослая команда, состоявшая из бывших юниоров. Хоккей с шайбой всегда был одним из любимых видов спорта видновчан. Зная это, наши хоккеисты в трудной и упорной борьбе с достойными соперниками, не раз получали травмы, подтверждая огромное желание возродить большой хоккей в городе. Благодаря такой выставке жители нашего округа смогут заглянуть в историю формирования хоккейного движения», — рассказал тренер хоккейной команды «Метуллург» Алексей Хабузов.

Инициатором фотовыставки является Владимир Хабузов, который играл в футбольной команде «Металлург». Он собирал фотографии из личного архива хоккеистов и газеты. На мероприятии присутствовали: герой России Евгений Черняев, почетный гражданин Ленинского округа Валерий Нифантьев, воин-интернационалист, кавалер двух орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов, капитан команды «Металлург» Алексей Хабузов. В завершении мероприятия ветеран Видновского хоккейного движения Владимир Хабузов провел экскурсию по фотовыставке для всех присутствующих.

«Мы думаем, что данная выставка вызовет интерес как у жителей, так и у тех, кто играл в хоккей и продолжает играть, а также для молодого поколения. Это, безусловно, история нашего города, нашего края», — сказала заведующая выставочно-фондовым сектором Дворца культуры «Видное» Ольга Панасюк.

Любой желающий сможет посетить фотовыставку «Видновский хоккей. От «Труда» до «Металлурга» до 3 марта текущего года.

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