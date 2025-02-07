Более 4,5 тыс человек примут участие в фестивале спортивных единоборств в Мытищах

Третий Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» объединит в городском округе Мытищи спортсменов из семи стран мира, ожидается более 4,5 тысяч участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств пройдет с 20 по 24 февраля в подмосковном спортивном комплексе «Арена Мытищи». Соревнования состоятся по 16 дисциплинам. В них примут участие как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет и старше более чем из 60 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.

​По традиции в рамках фестиваля пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи с известными спортсменами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

​Торжественная церемония открытия третьего Патриаршего фестиваля состоится 20 февраля в 16:00 в ледовом дворце «Арена Мытищи» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 17.

​Почетными гостями торжественной церемонии открытия станут представители министерства спорта РФ, правительства Московской области, депутаты Госдумы РФ, народный артист России Илья Резник, заслуженные артисты России Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Алексей Огурцов, Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также прославленные спортсмены, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие.

В рамках подготовительных мероприятий к открытию фестиваля икона с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского посетила зону СВО и девять епархий Русской Православной Церкви. Частицу мощей святителя Николая передал в 2013 году для поклонения в России почивший митрополит Токийский и всея Японии Даниил, также преподавший свое благословение фестивалю.

​Турнир входит в единый календарный план всероссийских и международных физкультурных мероприятий и активно содействует развитию детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни, а также укрепляет дружбу между народами. Он проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Организатором традиционно выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке Госдумы РФ, министерства спорта РФ, правительства Московской области, Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта, а также Московской митрополии и Сергиево-Посадской епархии.

​Дата проведения фестиваля: с 20 по 24 февраля 2025 года.

​Место проведения фестиваля: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 17, «Арена Мытищи».

​Контактная информация для связи с оргкомитетом фестиваля: +7 (916) 607-63-07, kir197777@gmail.com, протоиерей Кирилл Соколов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.