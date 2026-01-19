Более 4,5 тыс. человек посетили крытый каток в Волоколамске на каникулах

На зимних каникулах крытый каток в волоколамском ФОК «Лидер» посетили 4 689 человек. Основную часть гостей составили участники массовых катаний, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В первой половине дня на льду проводили занятия по хоккею. На каток выходили как воспитанники секций, так и хоккеисты любительских команд, после чего площадка переходила в режим массового катания. Такой график позволил развести по времени тренировки и свободные сеансы, поэтому каток оставался востребованным в течение всех каникул.

Посетители приходили семьями, а также группами друзей и одноклассников, выбирая удобное время для катания. Многие воспользовались арендой коньков.

Сейчас в деревнях и селах округа заливают открытые ледовые площадки. Спортивно-развлекательной программой открыли каток на стадионе «Текстильщик».

Крытый каток и открытые площадки дополнят друг друга и расширят возможности для зимнего досуга. Такой формат позволит жителям выбирать удобную локацию и проводить свободное время активно как в городе, так и в населенных пунктах округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.