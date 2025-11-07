Более 400 спортсменов Подмосковья приняли участие в турнире по фехтованию Яны Егорян

Более 400 юных спортсменов выступили на II Dсероссийских соревнованиях по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян в Химках. Участниками турнира стали фехтовальщики из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Для меня этот турнир, как собственный ребенок. Я очень сильно им дорожу и благодарна всем, кто его поддерживает. У нас более 400 участников, это большая радость и говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. И, конечно, я хочу, чтобы турнир развивался и рос до невероятных масштабов», — сказала Яна Егорян.

Почетными гостями соревнований стали двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы по фехтованию Софья Великая, олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Александр Ширшов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира и 18-кратный чемпион России по гребле на байдарках Юрий Постригай, а также представитель компании-спонсора Siberian Wellness Олеся Паневкина.

«Это невероятно масштабный, красивый, красочный турнир. Спасибо, Яна. Безумно рада, что у тебя получился такой незабываемый праздник, который ты даришь всем участникам, гостям. Пусть для ребят этот турнир будет началом нового пути, новых открытий, ярких впечатлений. Что что такое спорт? Это команда, ваши родители, ваши тренеры, чемпионы, которые вас вдохновляют, и много-много людей, которые вас поддерживают. Поэтому верьте в свою команду, верьте в себя, и у вас все получится», — приветствовала участников Софья Великая.

За три дня соревнований на дорожки Баскетбольного центра «Химки» вышли юноши и девушки до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго и выступающие в дисциплине «сабля» — в родном виде спорта двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Фехтовальщики провели более 5000 боев.

«Здорово, что вас становится больше, соревнования становятся масштабнее. Это просто замечательно. Спасибо вам за то, что вы здесь соревнуетесь. Проявите характер, и пусть победит сильнейший. Удачи вам!» — сказал Юрий Постригай.

В прошлом году турнир собрал более 250 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации. В 2025 году участниками турнира стали фехтовальщики из 18 регионов Российской Федерации: Алтайского, Краснодарского, Пермского краев, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Омской и Ярославской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из Белоруссии. Победители призеры получили награды из рук одной из самых титулованных саблисток России Яны Егорян.

II всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян прошли с 5 по 7 ноября 2025 года в Химках (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.