Более 400 пловцов приняли участие в Кубке чемпионов Swimcup в Мытищах

Свыше 400 любителей плавания на открытой воде вышли на старт соревнований Кубка чемпионов Swimcup на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Профессиональные пловцы, любители и юные спортсмены 10 августа принимали участие в классических заплывах на 300 метров, 1000 метров и 2000 метров. Также в рамках соревнований состоялся дополнительный старт в ластах на 2000 метров. Одним из самых интересных заплывов дня стала командная эстафета в формате 3 по 300 метров. С результатами всех стартов подробнее ознакомиться можно на сайте.

​Традиционно в заплывах принимали участие звезды отечественного и мирового плавания. Так, в командой эстафете выступил заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов.

​«Захватывающий сезон открытой воды в Подмосковье в самом разгаре. Август встретил участников хорошей погодой и чистой „высокой водой“, что особенно важно для пловцов. Обычно к августу вода в водоемах начинает мелеть, но этот год нас радует комфортным плаванием. Чудесные условия сказываются и на количестве участников, с каждым стартом мы видим все больше новичков, кто решил попробовать свои силы в плавании на открытой воде в Московской области. Данный старт собрал более 400 пловцов и более 500 болельщиков, что на порядок больше, чем годом ранее», — рассказал организатор заплывов серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдет 30 августа на одном из самых чистых и красивых водоемов Московской области — Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа.

Регистрация на все заплывы открыта для всех желающих на официальном сайте мероприятия.

​На территории Московской области в текущем сезоне прошло уже четыре турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 1500 любителей плавания. Первый старт состоялся 31 мая на Кореневском карьере в г. о. Люберцы. Затем — 7 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском г. о. Заключительные июньские соревнования прошли 22 июня на Озернинском водохранилище Рузского м. о. После месячного перерыва серия Swimcup вернулась в Подмосковье 27 июля. Соревнования принял пляж «Рублево» в городском округе Красногорск. Во всех заплывах традиционно участвовали признанные спортсмены, чемпионы мира и Европы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.