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Более 400 человек поучаствовали в эстафете ко Дню Победы в Орехово-Зуеве

Более 400 любителей спорта и активного образа жизни стали участниками легкоатлетической эстафеты в Орехово-Зуевском городском округе. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли на стадионах городского округа в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве и г. Куровское.

На стадионе «Знамя Труда» в этом году соревновались порядка 30 команд: учащиеся общеобразовательных школ, техникумов, колледжей и университета.

По итогам эстафеты среди школ победителями стали представители СОШ № 12. Команда СОШ № 16 заняла второе место, а спортсмены из СОШ № 22 расположились на третьей ступени пьедестала почета.

Среди профессиональных и высших учебных заведений сильнейшими оказались учащиеся Ликино-Дулевского профессионального колледжа, серебряными призерами стали студенты Московского областного медицинского колледжа № 3, а команда ГГТУ заняла третью ступень пьедестала почета.

Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.