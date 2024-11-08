Более 40 медалей выиграли спортсмены Люберец на чемпионате России по тхэквондо

Спортсмены клуба «Дан-Гун» из городского округа Люберцы завоевали 41 медаль в первый день чемпионата и первенства России по тхэквондо МФТ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 ноября в «Академии спорта Динамо» в Москве стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В соревнованиях принимают участие почти 2 тыс. спортсменов из разных регионов нашей страны: от Ставропольского до Хабаровского края.

«Спортсмены люберецкого клуба «Дан-Гун» представляют на данном турнире не только свой округ, но и всю Московскую область. По результатам первого дня наши ребята завоевали 41 медаль разного достоинства: 13 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Впереди еще три ярких и интересных дня, наши ребята заряжены и готовы завоевывать новые вершины. Желаем им побед», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.