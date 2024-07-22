Более 300 любителей шахмат поучаствовали в Кубке Карякина в Королеве

Свыше 300 опытных и начинающих шахматистов приняли участие в стартовом турнире в рамках традиционного Кубка Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спасибо всем тем, кто сегодня сюда пришел! Если бы не было такого живого интереса, такого количества детей, мы бы здесь не находились. Это все для вас, ради вас, чтобы дети могли участвовать в турнирах, набираться опыта. Всем удачи, хорошей игры, красивых партий, ярких комбинаций и побед!» — прокомментировал чемпион мира по блицу и рапиду, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

​Соревнования прошли 21 июля в центральном парке городского округа Королев и были приурочены к международному Дню шахмат. Ведущей мероприятия стала международный гроссмейстер Мария Фоминых. Комментировал партии для зрителей спортивный журналист, международный гроссмейстер Сергей Шипов. Трансляция велась как онлайн, так и на большом экране, находившемся в игровом зале.

​Перед церемонией открытия Сергей Карякин вместе с чемпионом Европы, международным гроссмейстером Владимиром Поткиным провели сеанс одновременной игры. Именитым шахматистам противостояли ведущие юниоры региона, победители и призеры многих турниров: Макар Непочатов, Илья Мальченко, Кирилл Миннуллин, Святослав Лисенков, Мария Рыбакова и Виктория Жукова.

Победителю первенства России до 15 лет Святославу Лисенкову удалось завершить партию вничью. Также Святослав Лисенков своим выступлением в сеансе одновременной игры сделал серьезную заявку на победу в открытом турнире. В результате шахматному вундеркинду из Подмосковья удалось одержать семь побед из семи. Второе место занял Сергей Волков. Бронзовая медаль на счету Андрея Сбитнева. Все призеры представляют Московскую область.

​Кроме того, в открытом турнире разыгрывались комплекты медалей среди женщин и ветеранов. Среди представительниц прекрасного пола первое место заняла москвичка Валентина Якунина. Второй стала еще одна столичная шахматистка Алена Якушева, а третьей — Екатерина Поддаева из Московской области. Среди ветеранов победу отпраздновал житель Подмосковья Анатолий Калинин. Более того, шахматист, который в этом году празднует свой 82-й день рождения, занял шестое место в общем зачете. Второе и третье места среди ветеранов заняли соответственно Михаил Григорьев и Владимир Бакашинов из Московской области.

​В соревнованиях среди мальчиков и девочек 2015 г. р. и моложе стопроцентный результат показал подмосковный шахматист Илья Мальченко. Второе место занял Макар Епифанов из Тверской области. На третью ступень пьедестала поднялся Владимир Новиков из Московской области. Среди девочек золотая награда на счету Веры Перепеловой из Подмосковья. Второй стала Алиса Клетрова из Москвы. Замкнула призовую тройку представительница Калужской области Софья Королева.

​В зачете мальчиков и девочек 2012–2014 гг. р. не было равных Кириллу Миннуллину, набравшему максимальное количество очков. Еще один житель Подмосковья Роман Окороков завершил выступление на втором месте. «Бронза» у Артема Осипчука из Москвы. У девочек в этом турнире сложилась уникальная ситуация. Мария Семенова и Полина Кузнецова из Московской области не только набрали одинаковое количество очков — пять, у них оказались одинаковыми все дополнительные показатели. Обе девушки увезли домой кубок за первое место. Бронзовая медаль досталась Маргарите Чендяевой, также выступающей за Подмосковье.

​В турнире шахматистов 2009–2011 гг. рождения победу одержал Арман Сукиасян из Калужской области. «Серебро» выиграл Рамин Сидик из Московской области. Бронзовую медаль завоевал Владислав Сергеев также из подмосковного региона. Среди девочек победительницей стала Мария Рыбакова, а Арина Стоянова и Полина Игнаткина заняли второе и третье место соответственно. Все медалистки представляют Подмосковье.

​После церемонии закрытия сеансы одновременной игры дали гроссмейстеры Сергей Шипов и Мария Фоминых, а также международные мастера Руслан Удалкин, Екатерина Смирнова и мастер ФИДЕ Виктор Березин. Также в рамках мероприятия состоялась автограф-сессия журналиста и писателя Николая Долгополова.

​Напомним, что Кубок Сергея Карякина в этом году пройдет в два этапа. Второй этап турнира состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки».

​Найти подробную информацию о соревнованиях и следить за актуальными новостями Федерации шахмат Московской области можно на сайте: https://50chess.ru.

​Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более ста участников. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В прошлом году количество участников удвоилось и составило уже свыше двухсот.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.