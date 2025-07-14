Более 300 человек приняли участие в традиционном семейном забеге в Мытищах

Пятый год по инициативе Общественной палаты городского округа Мытищи в середине июля проходит легкоатлетический забег, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Особенностью этих стартов остается не соревновательный момент, а желание выйти на трассу всей семьей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На первый наш забег пришло человек двадцать. С каждым годом количество участников увеличивается. Мы становимся одним большим сообществом, которое объединяет любовь к спорту и своей семье. Наша инициатива не про соревнования, но призы и награды предусмотрены для всех», — рассказал председатель комиссии по спорту Общественной палаты городского округа Мытищи Александр Марков.

Во время проведения мероприятия для гостей была организована обширная культурная программа, проводились многочисленные мастер-классы от управления физической культуры и спорта администрации округа, а также от многочисленных друзей и партнеров мытищинской Общественной палаты.

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