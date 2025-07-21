Более 300 человек приняли участие в этапе Кубка Карякина в Домодедове

Второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам объединил в парке «Елочки» городского округа Домодедово свыше 300 участников. Соревнования приурочены к празднованию международного Дня шахмат, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«С каждым годом Кубок Сергея Карякина по шахматам становится все масштабнее и масштабнее. Сегодня второй этап турнира 2025 года и теперь мы всех ждем в конце августа в Лобне, где будет финальный этап Кубка Сергея Карякина. На нем планируется более 1500 участников. Всех поздравляю с праздником. Занимайтесь шахматами, занимайтесь спортом и двигайтесь вперед», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​В рамках второго этапа Кубка состоялось пять отдельных турниров в разных возрастных категориях: открытые соревнования для всех желающих, среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., а также 2017 г. р. и моложе. Шахматные противостояния прошли в семь туров по швейцарской системе.

​«Сегодня самый настоящий праздник, и повезло с погодой. Шахматы развиваются очень динамично и находятся сегодня на важном и почетном месте у родителей и у детей. И поэтому мы продолжаем нашу работу совместно с министерством спорта Московской области, с партией „Единая Россия“, с администрациями городов. Мы открываем шахматные клубы, привлекаем все больше и больше детей в наши секции, проводим турниры, и видно, что турниры проходят на высоком уровне. Мы очень стараемся, поэтому, я надеюсь, что эта замечательная традиция продолжится», — поделился эмоциями сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

​Победители и призеры каждого турнира были награждены эксклюзивными кубками и медалями. Кроме того, дополнительные награды получили женщины и ветераны спорта. Отметим, что самому юному участнику Кубка исполнилось 5 лет, а самому возрастному — 88 лет.

​Ключевым событием дня стал сеанс одновременной игры между Сергеем Карякиным и десятью лучшими молодыми шахматистами соревнований. Комментировала сеанс спортивный журналист, международный гроссмейстер Мария Фоминых.

​Для участников, занявших вторые и третьи места, сеансы провели международный мастер по шахматам, заместитель председателя межъепархиальнойкомиссии по вопросам физической культуры и спорта Московской митрополии Русской Православной Церкви Отец Николай Куренков и мастер ФИДЕ Михаил Коровин.

​С результатами турнира можно ознакомиться на сайте.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка прошёл в новом месте — балашихинском парке «Пехорка». Соревнования собрали 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России. Финальный третий этап Кубка Карякина состоится 30 августа на территории Центрального парка культуры и отдыха в Лобне — в нем сразятся лучшие шахматисты двух этапов. Также в Лобне смогут сыграть все желающие в отдельных пяти категориях.

Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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