Более 30 медалей взяли спортсмены Люберец на первенстве Подмосковья по мас-рестлингу

Свыше 30 медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсмены на первенстве Московской области по мас-рестлингу, которое прошло в минувшие выходные на стадионе «Урожай» Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 50 атлетов.

«На стадионе «Урожай» Люберец состязались школьники различных возрастов за медали и грамоты министерства физической культуры и спорта Московской области. Это были по-настоящему зрелищные и красочные поединки, за которыми пристально и с огромным удовольствием следили участники и зрители», — рассказал первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области, судья I категории Евгений Петров.

Он добавил, что люберецкие спортсмены завоевали на первенстве 30 медалей, из них девять — золотых.

«Также в ходе соревнований была проведена абсолютная весовая категория среди юношей и девушек, в которой победители получили специальные призы. В итоге копилка люберчан пополнилась еще на восемь медалей», — сообщил Евгений Петров.

Он также отметил, что уже с 17 по 20 апреля в Нальчике пройдет первенство России по мас-рестлингу, к которому спортсмены уже начали подготовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.