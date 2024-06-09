Более 3 тыс зрителей посетили первый матч «Легенд футбола» в Луховицах

Звезды российского футбола одержали вторую победу в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Легенды обыграли любительскую сборную Луховиц со счетом 5:4. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня на трибунах за игрой наблюдали более 3 тыс. болельщиков. Это говорит о большой популярности проекта среди жителей Московской области. Спортивное мероприятие прошло на обновленном стадионе „Авиатор“, который был открыт осенью прошлого года. Здесь отличный газон, который оценили профессионалы из команды Легенд. В планах проводить как можно больше матчей именно на новых, обновленных стадионах. Так, в прошлом году после реконструкции, мы открыли семь стадионов, в этом году откроем еще десять», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии ДмитрийАленичев вышел на поле стадиона «Авиатор» вместе с другими прославленными игроками: Егором Титовым, Александром Самедовым, Александром Ширко, Дмитрием Хлестовым, Василием Ивановым и Александром Филимоновым. Также впервые к команде Легенд присоединились заместитель главного редактора спортивного издания «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров и российский футболист, игрок команды Медиалиги «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов. Еще одним участником звездной команды стал победитель проекта «Суперлига Подмосковья» Всеволод Пиванов.

Тренером команды звезд по традиции выступил трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

«Этот проект проходит уже третий сезон, и мы посетили много городов Подмосковья. Здесь, в Луховицах, много детей, родители пришли. Значит, людям интересно. Это пропаганда здорового образа жизни и нашего вида спорта, которому мы посвятили жизнь. И то, что здесь такой стадион с очень хорошим покрытием, показывает уровень развития. И все это делается для детей», — отметил Валерий Гладилин.

Матч для зрителей на трибунах комментировал «голос» проекта «Выходи во двор» — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

«Спасибо за такой шикарный газон. Честно говоря, завидуем детям, которые будут здесь заниматься, у нас таких условий не было. Мы уже третий год участвуем в этом прекрасном проекте, инициатором которого был Андрей Юрьевич Воробьев, и везде это огромный праздник. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы у вас остались самые яркие впечатления, воспоминания от этого футбольного праздника», — сказал Дмитрий Аленичев.

Перед стартом основного матча легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

«Я люблю взаимодействовать с детьми, заряжаюсь их энергетикой. Мероприятие организовано на высоком уровне, отличный стадион. Начинающим футболистам я рекомендую продолжать тренировки, у них сейчас много возможностей для этого. Добиваться побед и попадать в сборную России», — поделился Дмитрий Тарасов.

По итогам встречи Легенды оказались сильнее и обыграли любительскую сборную городского округа со счетом 5:4.

​ Отметим, что в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Матч-открытие нового летнего сезона состоялся в Серпухове на поле реконструированного стадиона «Спартак» и собрал свыше 2,5 тыс. зрителей. После игры в Луховицах звездные футболисты посетят еще восемь городских округов: Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский и Пушкинский.

​За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.