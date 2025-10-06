Более 3 тыс человек приняли участие во всероссийском спортивном диктанте в Подмосковье

Более 3000 жителей Подмосковья присоединились к первому всероссийскому спортивному диктанту, который прошел 5 октября 2025 года по всей стране в онлайн и офлайн форматах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для всех желающих в Подмосковье в день события работали пять площадок, где каждый мог принять участие в спортивном диктанте: в Егорьевске (УОР № 5), в Мытищах (СШОР по хоккею, арена «Мытищи»), в Чехове (УОР № 4), в Рузе (дворец водных видов спорта) и в Одинцове (ЦСП № 6, волейбольный центр). Кроме того, те, кто не смог присоединиться к диктанту очно, выполняли задания онлайн.

К всероссийской акции в Подмосковье присоединились известные спортсмены: российская пловчиха, участник Олимпиад в Пекине и Лондоне, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионатов Европы на короткой воде, победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионка России Дарья Белякина, четырехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка России по универсальному бою, а также бронзовый призер чемпионата России и Кубка мира по самбо Татьяна Байкова, а также чемпион России по плаванию, участник чемпионата мира Роман Акимов.

«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний и терминов, это демонстрация нашей любви к спорту и стремление к самосовершенствованию. Спорт играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом, воспитывая силу воли, дисциплины, командный дух и стремление к победе. Знание спортивных правил, терминологии и истории позволяет нам лучше понимать и ценить спортивные достижения. Я уверена, что участие в этом мероприятии станет для вас интересным и познавательным опытом. Желаю всем участникам успехов, вдохновения и отличного результата», — приветствовала участников Дарья Белякина.

Участникам спортивного диктанта в Подмосковье было предложено ответить на 30 вопросов из девяти тематических разделов, включая историю спорта родного региона, историю олимпийского движения, мировые рекорды, новые олимпийские виды спорта, принципы честной игры, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры. Вопросы в видеоформате задавали легендарные спортсмены: почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, российский гребец-каноист, призер Олимпийских игр Иван Штыль, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Владислав Третьяк, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийский бронзовый призер по баскетболу, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и многие другие.

Спортивный диктант — просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. Организаторами выступили Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Акция объединила все регионы страны: более 250 тыс человек выполняли задания на более чем 800 площадках, а также онлайн.

Результаты будут опубликованы на сайте: https://sportdiktant.ru. Первый спортивный диктант проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.