Более 3 тыс человек приняли участие в семейном автомобильном фестивале в Подмосковье

Более 3 тыс. человек стали участниками масштабного праздника для всей семьи — фестиваля «За рулем фест», состоявшегося в Раменском муниципальном округе на автодроме RDRC Racepark, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Гости фестиваля смогли насладиться увлекательной развлекательной программой для всей семьи: экскурсиями по автодрому, тест-драйвом новых машин, поездками на дрифт и дрэг-такси, тюнинг-проектами, аттракционами и выставкой редких автомобилей. Каждому был открыт доступ в зону технического парка, где гости фестиваля не только смогли сфотографироваться и подробнее рассмотреть все машины участников чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работал детский городок с аниматорами и аттракционами. Также гости мероприятия пообщались с популярным автомобильным блогером Стасом Асафьевым.

​В программу фестиваля также вошел второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года. Опытные пилоты успешно провели квалификационные заезды во всех классах, но затем погодные условия внесли свои коррективы в соревновательный процесс, делая его поистине экстремальным. Организаторы приняли решение перенести оставшуюся часть программы на следующий этап, который состоится 12 и 13 июля на автодроме RDRC Racepark в Московской области.

​«Вся команда организаторов приложила максимум усилий, но, к сожалению, из-за погодных условий мы не смогли завершить программу этапа. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на плохую погоду, провели выходные с нами. Также хотел бы отметить работу маршалов, которые на протяжении всего уик-энда прилагали максимум усилий, чтобы очистить трассу от воды, и трек-мастеров, которые раз за разом натирали и проклеивали трек после очередного заряда дождя. Несмотря на сложные погодные условия, пилоты устроили для зрителей настоящее шоу с красивыми заездами, плотной борьбой и новыми рекордами. Так, мы обновили рекорд по числу участников в рамках этапа RDRC, к нам присоединилось несколько новичков с яркими и интересными машинами. Следующий этап будет еще интереснее, ведь от результатов заездов будут зависеть судьба зачетных очков сразу двух этапов», — подвел итоги мероприятия организатор соревнований, глава комитета дрэг-рейсинга Российской автомобильной федерации Тигран Сеферян.

В мае на автодроме RDRC Racepark состоялось открытие сезона дрэг-рейсинга. Стартовый этап чемпионата и Кубка России в Подмосковье стал самым массовым за всю историю соревнований. В сверхскоростных дуэлях сразились более 200 лучших пилотов страны, а гонщики из Московской области завоевали 13 наградных кубков.

В период с мая по сентябрь на автодроме в Быково проходит сезон масштабных фестивалей и автоспортивных соревнований всероссийского и международного уровня. В июле и августе всех любителей авто-эстетики ждет большой фестиваль тюнинга, а также выставки автомобилей MINI и Subaru. Спортивная составляющая будет представлена тремя этапами чемпионата и Кубка страны. Кроме того, в сентябре 2025 года дебютирует новый формат — Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трех классах (Pro, Street и Moto).​

​Ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.

​Расписание мероприятий сезона 2025:

12–13 июля. Третий этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Сбор владельцев автомобилей MINI со всей России NOT NORMAL CAMP.

2–3 августа. Четвертый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Большой фестиваль тюнинга.

23–24 августа. Пятый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025. Выставка Subaru Meet 2025.

13–14 сентября. Первый в истории Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу.

​Соревнования и фестивали проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.