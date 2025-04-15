Более 250 спортсменок поучаствовали в первенстве Королева по синхронному плаванию

В бассейне водно-спортивного комплекса «Вымпел» прошло первенство городского округа Королев по синхронному плаванию. Турнир собрал свыше 250 спортсменок в возрасте от 6 до 13 лет из Королева, Москвы, Мытищ, Балашихи, Рузы, Ярославской, Рязанской и Тамбовской областей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего было разыграно 20 комплектов наград в фигурах синхронного плавания. Судьи оценивали выступление спортсменок по нескольким критериям: техника исполнения элементов программы, синхронность движений, сложность композиции и выразительность выступления.

По итогам турнира в командном зачете победу одержали королевские спортсменки собрав: 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. Вторыми стали синхронистки из Можайска с 4 золотыми, 3 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Третьими стали воспитанницы московского клуба «ОЛИМПиК». У них по 3 золотых и серебряных медали и 2 бронзы.

Соревнования стали настоящим праздником синхронного плавания и прошли по инициативе главы Королева Игоря Трифонова.

Организатором соревнований стала заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы Анна Насекина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.