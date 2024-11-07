Более 2,5 тыс человек посетили музей спорта в Чехове

Более 2,5 тыс. человек посетили музей «Верность спорту храня» в Чеховском училище олимпийского резерва № 4 за два года. На сегодняшний день на его стендах представлены более 2 тыс. экспонатов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках программы посещения участники экскурсий видят манекены, которые демонстрируют, как менялся парадный костюм спортсменов-олимпийцев со времен игр 1996 года в Атланте и вплоть до олимпиады в Токио 2020.

В разное время музей посещали титулованные спортсмены, которые с удовольствием вносили свой вклад в развитие музея: Владимир Максимов, Ольга Брусникина, Александр Лебзяк, Мария Киселева, Андрей Белофастов, Светлана Ромашина, Виталий Иванов, Софья Конух, Сергей Маркоч, Михаил Иванов, Евгений Шаронов, Александр Бахтин, Денис Инкин, Дмитрий Апанасенко, Белла Хамзаева, Татьяна Толкунова, Татьяна Чебыкина, Дарья Пикалова, Татьяна Чернецкая и многие другие.

В экспозициях музея представлена история видов спорта, которые развивают на базе УОР: гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, легкой атлетики, футбола, фехтования и других. Также здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, предоставленные прославленными спортсменами России, узнать историю олимпийского движения, физкультурно-спортивных обществ СССР и России и ознакомиться с выставкой работ художников «Спорт в живописи».

Большой стенд музея посвящен легендарным хоккеистам: Вячеславу Фетисову, Сергею Макарову, Виктору Васильеву, Игорю Ларионову, Валерию Каменскому. А в экспозиции, посвященной футболу, посетители могут увидеть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира по футболу 2018 года.

Несколько стендов музея посвящены народным промыслам, геологии, а также флоре и фауне страны.

Выставочное пространство музея располагается на трех этажах училища. Коллекция музея постоянно обновляется.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (496) 72-64-683 (запись для групп).

Реализация проекта проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.