Более 23 тысяч жителей Клина сдали нормативы ГТО

Центр тестирования ВФСК ГТО Клинского городского округа, основанный в 2015 году на базе Клинской спортивной школы, стал пилотным проектом по внедрению комплекса ГТО, вдохновившим и другие муниципалитеты региона на развитие массового спорта. В 2018 году он занял 4-е место среди аналогичных учреждений Московской области и был награжден новой воркаут-площадкой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

В 2016 году для центра была выделена первая штатная единица, необходимая для проведения тестирований и обработки протоколов, а до этого времени центр действовал на добровольных началах. Активную роль в приеме нормативов играют тренеры спортивной школы: 23 специалиста имеют судейскую категорию, что позволяет оценивать выполнение нормативов. В 2017 году центр получил оборудование для тестирования, а также начал проводить выездные мероприятия в дошкольных учреждениях.

Смомента основания центра в тестировании ГТО приняли участие более 23 тысяч клинчан в возрасте от 6 до 75 лет. Знак отличия получили 5 830 участников, среди которых 2 562 выполнили нормативы на золото, 2 233 — на серебро, а 919 — на бронзу.

Наибольшую активность проявляют школьники, для которых знак ГТО становится дополнительным преимуществом при поступлении. Важно знать, что с 1 января 2025 года участники программы ГТО смогут получить налоговый вычет за выполнение нормативов. Сумма вычета составит до 2 340 рублей при наличии знака отличия и уплате налога по ставке 13%, что станет дополнительным стимулом для участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.