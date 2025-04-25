Более 200 жителей Люберец приняли участие в городской зарядке «Пробуждение»

25 апреля в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы более 200 человек приняли участие в утренней зарядке «Пробуждение», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортивное мероприятие было приурочено к месячнику здоровья и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зарядку провели актёр театра и кино, музыкант, режиссёр, основатель авторского фитнес-проекта, создатель группы «Ядерный удар» Андрей Сухин, а также актриса, музыкант, лауреат Всероссийской премии «Вспорте» Яна Столбова.

Участникам зарядки показали доступный комплекс упражнений, который заряжает позитивом на весь день. Во время зарядки проходили мини-соревнования на выносливость, и самые стойкие участники получили подарки с витаминами для укрепления иммунитета.

Самые активные участники зарядки «Пробуждение» получили 13 сертификатов на семейную фотосессию в парке Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.