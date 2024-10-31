сегодня в 22:01

Более 200 спортсменов из 50 городов России собрались в домодедовском «Мире» на Всероссийском мастерском турнире

Во дворце культуры и спорта «Мир» прошел Всероссийский мастерский турнир «Сила горизонта» по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям.

Три золотые медали завоевала 80-летняя Кира Жильцова в жиме лежа 47,5 кг, армейский жим 45 кг, строгий подъем на бицепс 27,5 кг. В командном зачете победу одержала сборная команда МБУ центр физической культуры и спорта «Горизонт», тренер и капитан команды — Александр Петров.

В личном зачете чемпионами турнира стали: Игорь Юньков, Игорь Жильцов, Кира Жильцова, Александр Петров, Наталья Митрофанова, Владимир Сизов, Александр Шрамченко, Руслан Волобуев, Сергей Матюха, Дмитрий Баркин, Владимир Ветров. Серебряным призером стал Алексей Левин. Абсолютным победителем турнира среди ветеранов (мужчины старше 40 лет) в жиме штанги лежа стал Александр Петров с результатом 200 кг.