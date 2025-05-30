Более 200 спортивных мероприятий проведут в Подмосковье в День защиты детей

В Московской области на 1 июня запланировано более 200 спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Традиционно, программа в день защиты детей в регионе насыщена турнирами, спортивными фестивалями и активностями для юных жителей Подмосковья всех возрастов. Мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и вовлечение детей и подростков в спорт. В программе спортивных праздников в том числе запланированы и активности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Раменском городском округе состоится спортивный фестиваль и соревнования по плаванию для детей с ОВЗ, которые пройдут на базе СК «Сатурн». Для самых маленьких спортсменов пройдет масс-старт на беговелах и самокатах на территории спортивного комплекса «Борисоглебский». На стадионе «Красное Знамя» состоится всероссийский благотворительный футбольный фестиваль «Путь домой», а в Раменском парке более 150 юных жителей округа примут участие в Детском пробеге «5 вёрст».

В Балашихе 1 июня пройдет зарядка с чемпионом мира по боксу Дмитрием Двали. Мероприятие состоится на площади у Ледового Дворца «Арена Балашиха».

Жители Богородского городского округа могут принять участие в традиционных межмуниципальных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья». Мероприятие состоится на базе СОК «Знамя» в Ногинске.

Летний детский Фестиваль ГТО Можайского муниципального округа, посвященный Дню защиты детей, пройдет в ФОК «Арсенал». Также учащихся 1-4 классов Можайска приглашают посетить экскурсионную программу по Дворцу спорта «Багратион». Спортивно-развлекательные активности «Зумба», «Ритм зарядка», «Энергия в движении» и физкультурно-анимационная программа для детей квест «Школа шпионов» состоятся в Парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера».

Турнир по стритболу, посвященный Дню защиты детей, пройдет в Черноголовке в зоне отдыха «Южное озеро».

Эти и другие события будут проходить на самых разных площадках: стадионах «Красное Знамя» в Раменском, «Спартак» в Быково, «Чайка» в Королеве, «Труд» в Высоковске, в ледовом дворце «Арена Балашиха», физкультурно-оздоровительных комплексах «Люберецкий», «Арсенал» в Можайске, «Русский медведь» в Серпухове, «Олимп» в Солнечногорске, бассейнах, парках культуры и отдыха, дворовых площадках и даже на природных территориях — Фрязинский лесопарк, в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке, на набережной Менделеева в Дубне.

В День защиты детей спортивно-массовые и физкультурные мероприятия состоятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.