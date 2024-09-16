Более 200 реутовчан приняли участие в легкоатлетическом забеге

Легкоатлетический забег в Реутове Московской области провели в День города в парке «Фабричный пруд», сообщили в пресс-службе округа.

«Забег символизирует нашу общую энергию и стремление двигаться вперед. Спортивные достижения — это не только личные победы, но и важная часть нашей культуры, нашей идентичности. А забег — это возможность испытать себя и внести свою лепту в создание здорового образа жизни для всех жителей Реутова, — сказала на церемонии старта заместитель главы городского округа Екатерина Отческая.

Первыми дистанцию в 100 метров преодолели дети в возрасте от 8 лет. Многие из них бежали впервые, а кому-то даже помогали родители.

Победителей забега определили в дистанциях на 650, 1200, 2400 и 5000 метров и в разных возрастных категориях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.