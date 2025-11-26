сегодня в 15:27

Более 200 гимнасток Подмосковья приняли участие в Турнире городского округа Щелково

В минувшее воскресенье, 23-го ноября, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке состоялся Турнир городского округа Щелково по художественной гимнастике «Юные таланты». Это был праздник молодости, красоты и невероятного мастерства, сотканный из воздушной легкости и закаленной воли хрупких гимнасток, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие более 200 гимнасток 2011–2021 годов рождения — от юных дарований до опытных кандидатов в мастера спорта. На Турнире блистали Представительницы разных округов Московской области — Щелкова, Пушкина, Ивантеевки, Королева и других.

Почетным гостем турнира стал советник Главы городского округа Щелково, депутат совета депутатов — Николай Николаевич Павлов.

Федерация художественной гимнастики городского округа Щелково выразила искреннюю благодарность всем гимнасткам за участие в турнире, зрителям — за горячую поддержку, тренерам — за кропотливый труд и подготовку спортсменок, а судейскому корпусу — за беспристрастное судейство.

«Отдельная признательность нашим неутомимым помощникам — родительскому комитету — за неоценимый вклад в организацию и проведение соревнований», — добавили в Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.