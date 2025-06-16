Более 200 человек приняли участие в подмосковном фестивале «Солнечный сап-фест»

Пляж «Рублево» в Красногорске стал центром притяжения для более 200 любителей активного отдыха на воде — здесь впервые состоялся масштабный фестиваль «Подмосковный солнечный сап-фест», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль был приурочен к празднованию Дня России. Призовой фонд соревнований составил 620 000 рублей.

​«Впервые провели масштабный сап-фестиваль в Подмосковье. Несмотря на дождливую погоду, собралось много участников — и профессиональных спортсменов, и любителей. Спасибо всем, кто провел этот субботний день вместе с нами!» — отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Главным и самым ярким событием фестиваля стал карнавальный сап-заезд. Участники в необычных костюмах разыграли между собой награды сразу в нескольких номинациях: «Лучший патриотический костюм», «Лучшее оформление сап-доски», «Самая спортивная семья», «Самая креативная команда», «Мисс сап» и «Самый SUРовский вуз».

​«Я решил выбрать простой образ строителя. Этакий машинист экскаватора, который занимается очисткой рек на сап-борде. Хотелось сделать какой-то добрый образ. И я все это сделал из вторсырья: картон, утеплитель, сантехнические трубы, старые палеты. Все получилось, все работает. Потратил семь вечеров. После работы приезжал и по четыре часа в гараже проводил. Меня поддерживает лучший друг, без него я бы не справился, так как моя конструкция довольно тяжелая. Главное, что мы все вместе собрались на этом фестивале», — прокомментировал свое участие в карнавальном заезде победитель в номинации «Лучшее оформление сап-доски» Дмитрий Майоров.

​Также в программу фестиваля вошли всероссийские соревнования для профессионалов в дисциплине «доска с веслом» — технический рейс. На старт выходили юниоры и юниорки от 14 лет, а также взрослые спортсмены с разным уровнем подготовки. Отдельно состоялся заезд в категории «любители».

​«Сегодня были хорошие условия для соревнований, несмотря на дождик и ветер. Мы часто гоняем именно в такую погоду. Гонка прошла гладко. Не могу сказать, что я выложилась на сто процентов, даже остался запас сил. Поэтому все прошло очень хорошо и стабильно. У меня были сильные соперники. Со мной гоняли девочки, которые выигрывали первенство России и другие крупные турниры. Уровень достаточно высокий. В дальнейшем я планирую совмещать выступления сразу по двум видам спорта — академическая гребля и гребля на сапборде. Всем желаю хорошей погоды и гладкой воды», — рассказала победительница технической гонки в категории «юниоры», спортсменка сборной России, победитель первенства России Софья Панова из Долгопрудного.

​Гости «Подмосковного солнечного сап-феста» приняли участие в спортивных зарядках, мастер-классах и открытых тренировках на баланс-бордах. Взрослые и дети смогли насладиться развлекательной программой фестиваля и выступлением кавер-группы.

​«Настоящие спортсмены не боятся непогоды, поэтому мы сегодня наблюдали серьезную борьбу, как среди профессионалов, так и любителей. На карнавальном заплыве участники превзошли сами себя: невероятно сложно было выбрать победителей. Мы рады вовлечению все большего числа людей в сап-серфинг. Планируем проводить фестиваль ежегодно, сделать его ярким событием лета!» — поделился эмоциями президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

Фестиваль проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Московской области и Российская Федерация серфинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.