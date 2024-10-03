Более 1,6 т мусора собрали студенты в Подольске во время плоггинга

Комитет по делам молодежи администрации Подольска совместно с представителями Подольского комбината благоустройства провели экологический забег «Чисто по совести» на общественной территории лесопарка «Елочки» в микрорайоне Кутузово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экологическое мероприятие посвятили 243-й годовщине со дня основания города Подольска и образования Подольского уезда. В нем приняли участие 10 команд от учреждений среднего профессионального образования.

Всего участники забега со сбором мусора собрали 1648,5 кг отходов.

Жюри взвесило все, что нашли ребята. В итоге первое место занял Московский областной современный колледж, команда которого набрала 350 кг мусора. На втором месте — ребята из АНПОО «ПССК» с 214,5 кг отходов. На третьем — АНО ПО ГТК «Знание» с результатом 189,5 кг. Призеров наградили грамотами и кубками.

Плоггинг в Подольске проводят регулярно. Состязания помогают совместить полезный бег с уборкой общественных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.