Более 1500 участников собрала заключительная шоссейная велогонка сезона в Москве

Велогонка «Москва», проводимая Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта под эгидой серии Cyclingrace, состоялась 13 сентября в столице. В заезде по Олимпийскому велокольцу в Крылатском, а также по закрытым от движения автомобилей участкам Северо-Западной хорды соревновались более 1500 велогонщиков.

Спортсменам были предоставлены разные форматы участия. В зависимости от уровня подготовки можно было выбрать дистанцию от 30 до 125 км, посоревноваться как в общем зачете, так и в своей возрастной категории и кластере.

Победителем в абсолютной категории среди мужчин стал Роман Ильин, среди женщин первенствовала Дарья Фомина.

«Гонка „Москва“ уже стала традиционным завершением шоссейного велосезона в столице. Мы рады, что у нас собирается так много любителей велоспорта, причем как новичков, которые пробуют свои силы в настоящем велоспорте, так и профессионалов и продвинутых любителей, борющихся за самые высокие места. В этом году задействовали в маршруте обновленное Олимпийское велокольцо в Крылатском, что позволило разделить потоки велогонщиков. Благодаря тому, что весь спортивный кластер Крылатского перешел в собственность города, градостроительным комплексом была проведена полная реновация, в том числе, большого олимпийского велокольца. Было обновлено асфальтовое покрытие, добавлено освещение и разные технологические новшества», — рассказал исполнительный директор серии велогонок Cyclingrace Данила Грибанов.

Велогонки под эгидой Cyclingrace ежегодно проводятся в Москве, Подмосковье и других регионах России, как в шоссейном, так и в трековом форматах. Генеральным партнером велогонки «Москва» стала компания ДИКСИ, один из крупнейших ритейлеров страны. Как отметил главный исполнительный директор компании Юрий Семенов, «сегодня компания „ДИКСИ“ — одна из ведущих игроков на российском рынке розничной торговли. Более 30 лет мы предлагаем качественные продукты по доступным ценам для миллиона покупателей. Велогонка Cyclingrace „Москва“ — это отличная возможность объединить любителей здорового образа жизни и поддержать инициативы, направленные на популяризацию спорта».