Более 1500 юных футболистов и зрителей приняли участие в Кубке Флагов в Химках

Городской округ Химки принял традиционный Кубок Флагов – открытый футбольный турнир среди детских команд, который посетили свыше 1500 спортсменов и зрителей. Об этом сообщила аресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На поле спортивного комплекса «Новые Химки» вышли юные футболисты в возрасте от 11 до 13 лет из команд Республики Татарстан, Белоруссии, Луганской Народной Республики, команд общеобразовательных учреждений г.о. Химки, а также команд от местных диаспор мусульман.

​Соревнования были приурочены к международному Дню защиты детей и всероссийскому Дню футбола.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетили: трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина, телеведущий, спортивный комментатор, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев, главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев и игроки команды, депутат Мособлдумы Михаил Раев, имам местной религиозной организации мусульман г. Химки Камиль Маннапов и другие.

​«Здесь в Химках творится история. Для меня, как для химчанина, самое важное и воодушевляющее — это глаза детей. Прекрасное название турнира Кубок Флагов – нас действительно объединяют сегодня самые различные флаги. Нравится, что для людей, которые придумали и организовали все это великолепие, для них действительно важно, чтобы ребята получали удовольствие от игры в футбол. Химки сегодня в этом смысле стоят на первом месте, как город, который поддерживает именно детско-юношеский футбол», – поделился эмоциями Дмитрий Губерниев.

​В финальной встрече турнира сыграли химкинские учащиеся из средней школы № 31 и гимназии №9. Обладателями Кубка Флагов стали юные футболисты школы №31, одержав победу со счетом 2:0 в матче за заветный трофей.

​Победителя игры за почетное третье место удалось выявить лишь по результатам серии послематчевых пенальти. Команда химкинского лицея №12 и коллектив из белорусского города Гродно «Неман» в основное время дважды поразили ворота друг друга. В серии пенальти удача была на стороне гостей из Белоруссии – 3:2.

​Лучшим бомбардиром Кубка Флагов стал Руслан Морданов из средней школы №31. Его брат Богдан Морданов удостоился звания лучшего нападающего турнира. И лучшим вратарем соревнований был признан Георгий Цибуль из гродненского «Немана».

​Для многочисленных зрителей на трибунах была организована масштабная развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов городского округа Химки.

​Восьмой открытый футбольный турнир среди детских команд на Кубок Флагов состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.