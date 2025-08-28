Более 150 человек приняли участие в ночном забеге в Щелкове

В городском округе Щелково в честь 100-летнего юбилея в минувшие выходные прошел ночной забег. Около 150 человек — в яркой одежде, с фонариками, отличным настроением и зарядом бодрости — пробежали по улицам Щелкова, озаряя их своей энергией. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечерний забег стартовал у памятника Пушкину возле Центрального Дворца культуры. Участникам предстояло преодолеть 6 километров.

Организаторы спортивного мероприятия – это администрация округа и беговое сообщество «Щелково раннерс» позаботились не только о хорошем настроении. Самое важное, чтобы забег был безопасным. Всех участников обеспечили налобными фонариками и поделили на две группы — профессионалы и любители. У каждой группы были ведущие, которые показывали дорогу, и замыкающие, которые следили, чтобы никто не отстал и не потерялся. Ответственную роль замыкающего поручили лабрадору Умке и его хозяину Виталию.

«Мы здесь постоянно бегаем. Я сегодня в роли замыкающего. А с Умкой мы бегаем с щенячьего возраста, ей уже скоро будет пять лет. Очень любит это дело. Единственный беговой лабрадор», — рассказал Виталий.

Маршрут участников забега проходил по самым красивым местам города. От Центрального дворца культуры до Щелковского театра и обратно. Возраст самого младшего бегуна составил семь лет, а самого взрослого – 69. Иногда спортсмены останавливались и делали памятные фотографии.

Вот так, неторопливо, рассматривая достопримечательности города, участники забега прошли весь запланированный маршрут — заняло это примерно один час. А на финише всех ждали столы с угощениями.

